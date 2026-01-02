Crans Montana chi sono i proprietari del bar Le Constellation | lei è rimasta ferita
Il bar Le Constellation, a Crans Montana, è di proprietà di una coppia francese. È stato recentemente coinvolto in un incendio che si è verificato a mezzanotte del nuovo anno, causando ferite a una delle proprietarie. La gestione del locale continua a essere oggetto di attenzione, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente e sulle condizioni di chi è rimasto ferito.
Il bar, scenario del drammatico incendio scoppiato allo scoccare della mezzanotte del nuovo anno, è di proprietà di una coppia francese. Jacques e Jessica Moretti, visibilmente colpiti dall'accaduto, hanno perso alcuni membri del loro staff, e la donna ha riportato ferite a un braccio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La voce gli si spezza in diretta. Guy Chiappaventi non riesce a trattenere l’emozione mentre racconta Crans-Montana: “Scusatemi… è una strage di ragazzi”. - facebook.com facebook
Incendio a Crans-Montana: tra le vittime Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano #SkySport x.com
