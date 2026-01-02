Crans-Montana incendio in un locale a Capodanno | 47 morti Sei italiani dispersi e 13 feriti Tajani oggi sul posto

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un incendio nel locale ‘Le Constellation’ ha causato 47 vittime e numerosi feriti. Tra le persone coinvolte ci sono anche italiani dispersi. Il ministro Tajani si trova sul posto per seguire l’accaduto. L’incidente ha scosso la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli eventi pubblici in contesti turistici.

Dramma nella rinomata località sciistica Svizzera di Crans-Montana nella notte di capodanno. Un incendio ha bruciato completamente il locale 'Le Constellation' dove centinaia di persone, per la gran parte giovani, stavano festeggiando l'arrivo dell'anno nuovo. Il primo bilancio fornito dalle autorità svizzere parla di 47 vittime accertate e circa 115 feriti. Fra di loro "molti stranieri". Secondo i primi rilievi è da escludere la matrice dolosa e, al momento, le autorità non hanno effettuato fermi. Gli inquirenti pensano piuttosto a un ' flashover ', ovvero un fenomeno che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi causando una o più esplosioni.

