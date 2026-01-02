Strage a Crans-Montana almeno 47 morti Tajani in Svizzera | 13 feriti e 6 dispersi italiani in arrivo quattro 15enni al Niguarda ultime news

Aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana del 2 gennaio 2026: almeno 47 vittime e 115 feriti, tra cui sei italiani dispersi e alcuni in condizioni gravi. Il ministro Tajani si trova in Svizzera per seguire la situazione e sono in arrivo quattro adolescenti al Niguarda di Milano. Restano in corso le operazioni di soccorso e le verifiche sulle cause dell’incidente.

Strage Crans-Montana, almeno 47 morti. Dispersi 6 italiani. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage Crans- msn.com

La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it

Strage Crans-Montana, almeno 47 morti. Dispersi 6 italiani. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE

Strage di Capodanno a Crans-Montana. Le testimonianze di chi ha perso gli amici e di chi rischia di perdere un figlio. Interviste di Jari Pilati - facebook.com facebook

Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. La deflagrazione innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo #ANSA x.com

