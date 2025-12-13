Fiamma Olimpica le tappe Conto alla rovescia in città
Manca meno di un mese all’arrivo della Fiamma Olimpica a Ferrara. La città si prepara a ospitare questa importante tappa, con il percorso che vedrà protagonisti 43 tedofori. Il conto alla rovescia si intensifica, mentre si delineano le tappe e i momenti salienti di questa emozionante manifestazione olimpica.
Conto alla rovescia per l’arrivo della Fiamma Olimpica a Ferrara, e a poco meno di un mese dalla tappa cittadina prende forma il tracciato lungo il quale i 43 tedofori si “passeranno” la fiamma. La Fiamma, partita da Olimpia in Grecia il 26 novembre, sta già percorrendo lo Stivale dopo la storica partenza lo scorso 6 dicembre da Roma e arriverà allo Stadio Meazza di Milano il 6 febbraio per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: viaggerà per 12mila chilometri in 63 giorni, attraversando 60 città di tappa e tutte le 110 province della Penisola, dando risalto al patrimonio artistico, paesaggistico e storico della nostra bella nazione. Sport.quotidiano.net
