Fiamma Olimpica le tappe Conto alla rovescia in città

Conto alla rovescia per l’arrivo della Fiamma Olimpica a Ferrara, e a poco meno di un mese dalla tappa cittadina prende forma il tracciato lungo il quale i 43 tedofori si “passeranno” la fiamma. La Fiamma, partita da Olimpia in Grecia il 26 novembre, sta già percorrendo lo Stivale dopo la storica partenza lo scorso 6 dicembre da Roma e arriverà allo Stadio Meazza di Milano il 6 febbraio per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: viaggerà per 12mila chilometri in 63 giorni, attraversando 60 città di tappa e tutte le 110 province della Penisola, dando risalto al patrimonio artistico, paesaggistico e storico della nostra bella nazione. Sport.quotidiano.net

