Nuovo ds Juve | Ottolini in pole position ma il Genoa fa muro spunta un nuovo nome dalle parti della Continassa La lista aggiornata
Nuovo DS Juve, Comolli ha scelto l’attuale DS del Genoa: si lavora per farlo arrivare a gennaio ma non è semplice. Spunta l’alternativa Spors. La scelta è fatta, l’identikit corrisponde, ma i tempi restano un rebus. La Juventus ha individuato in Marco Ottolini l’uomo giusto per ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo, l’ultimo tassello mancante nell’organigramma disegnato da Damien Comolli. Come riportato da Tuttosport, l’attuale DS del Genoa resta davanti a tutti nella corsa alla poltrona, ma l’operazione, pur ben avviata, si scontra con la ferma volontà del club ligure. Nuovo DS Juve: Ottolini il prescelto, ma il Genoa fa muro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Tudor Out" prima della sosta? E' questo il nuovo calcio? #juve #juventusnews24 #primotempo #tudor #realmadridjuve - facebook.com Vai su Facebook
Juve, nuovo attacco a Como: per Tudor tentazione 3-5-2 con Yildiz e uno tra Vlahovic e David - X Vai su X
Tuttosport - Nuovo ds Juventus, la ricerca affidata a una società di "head hunting" - Si inizia ad avvicincare il mercato di gennaio ma è ancora incerto chi sarà a gestirlo in casa Juventus. Secondo ilbianconero.com
Juventus, in attesa di un nuovo DS: Mauro Ottolini in pole, ma vige l’incertezza a causa di Tudor - In pole resta Ottolini, ma tutto dipende anche dal futuro di Tudor. Si legge su sportpaper.it
Ottolini resta al Genoa? La mossa della Juve per trovare il nuovo direttore sportivo - Head hunting, letteralmente “cacciatore di teste”: no, non stiamo parlando di un sicario, ma di un’agenzia specializzata nella ricerca di dirigenti di alto profilo. msn.com scrive