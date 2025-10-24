Nuovo ds Juve | Ottolini in pole position ma il Genoa fa muro spunta un nuovo nome dalle parti della Continassa La lista aggiornata

Nuovo DS Juve, Comolli ha scelto l’attuale DS del Genoa: si lavora per farlo arrivare a gennaio ma non è semplice. Spunta l’alternativa Spors. La scelta è fatta, l’identikit corrisponde, ma i tempi restano un rebus. La Juventus ha individuato in Marco Ottolini l’uomo giusto per ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo, l’ultimo tassello mancante nell’organigramma disegnato da Damien Comolli. Come riportato da Tuttosport, l’attuale DS del Genoa resta davanti a tutti nella corsa alla poltrona, ma l’operazione, pur ben avviata, si scontra con la ferma volontà del club ligure. Nuovo DS Juve: Ottolini il prescelto, ma il Genoa fa muro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

