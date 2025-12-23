La Juventus richiama Marco Ottolini | sarà il nuovo ds dei bianconeri

La Juventus annuncia il ritorno di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo. Dopo aver concluso la collaborazione con il Genoa, Ottolini riporta la sua esperienza al servizio dei bianconeri, dove aveva già lavorato tra il 2018 e il 2022 in ruoli diversi. La scelta segna un passo importante nella strategia del club per rafforzare la propria struttura dirigenziale e pianificare il futuro.

Svolta in casa bianconera sul fronte del direttore sportivo. Dopo mesi di consultazioni e casting, la Juventus ha sciolto le riserve e richiama nuovamente alla base Marco Ottolini, fresco di separazione consensuale con il Genoa, che aveva già lavorato a Torino, ma con altri ruoli, dal 2018 al 2022. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità, per consentire al nuovo dirigente di impostare il mercato invernale. LA JUVENTUS RICHIAMA MARCO OTTOLINI: IL PERCHE’ DI QUESTA SCELTA Con l’avvento del dirigente di Peschiera del Garda, che ha superato una nutrita concorrenza estera, si completa così la casella mancante nell’organigramma della struttura sportiva della società, che vedeva già Damien Comolli, amministratore delegato, e Francois Modesto, direttore tecnico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - La Juventus richiama Marco Ottolini: sarà il nuovo ds dei bianconeri Leggi anche: Chi è Marco Ottolini, il candidato più forte a diventare nuovo ds della Juventus Leggi anche: Ottolini Juve, Balzarini annuncia: «Al 99% sarà lui il nuovo DS. Con questa scelta la strada intrapresa dai bianconeri è chiara» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Chi è Ottolini, nuovo direttore sportivo della Juventus. In bianconero ci è già stato - La Juventus ha trovato il suo nuovo direttore sportivo ed è pronta a muoversi al più presto in tal senso per definire e formalizzare l'accordo. tuttomercatoweb.com

Ottolini nuovo ds della Juventus. Possibile presentazione alla cena di squadra di stasera con Elkann - Nella serata di ieri la dirigenza bianconera ha trovato gli accordi del caso con Marco Ottolini,. tuttomercatoweb.com

Ottolini batte tutti, perché è lui il nuovo direttore sportivo Juve: i retroscena e il ruolo di Chiellini - L'ex Genoa ha convinto la dirigenza bianconera nei vari colloqui: avrà un occhio totale sull'area scouting. tuttosport.com

Un anno e mezzo dopo #Milik torna tra i convocati della #Juventus: Luciano Spalletti richiama il polacco in vista della partita contro la Roma #JuventusRoma x.com

"La Fiorentina sta vivendo un dramma sportivo enorme. E' ora di richiamare Pioli. De Gea imbarazzante sul primo gol del Verona". L'opinione dell'ex centrocampista di Juventus e Napoli, ora commentatore tv - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.