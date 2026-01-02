È stata istituita la Consulta dei giovani, un nuovo spazio di partecipazione e dialogo dedicato ai giovani di Cilavegna. Questa iniziativa, inserita nel programma elettorale di Attiva Cilavegna, mira a favorire un più diretto coinvolgimento dei giovani nelle questioni civiche e nelle decisioni locali. La Consulta rappresenta un’occasione per ascoltare le esigenze dei giovani e promuovere una maggiore partecipazione alla vita della comunità.

Nasce la Consulta dei giovani. Un punto qualificante del programma elettorale della civica Attiva Cilavegna che governa il centro lomellino. L’obiettivo del progetto è favorire la trasparenza e la partecipazione attiva dei giovani al governo locale. "A nostro giudizio si tratta di un importante passo nella direzione della partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità – è il commento del sindaco Manuel Maggio (nella foto) – sia sotto l’aspetto sociale sia sotto quello culturale e istituzionale". La Consulta, in estrema sintesi, ha come scopo la promozione del dialogo tra i giovani e l’Amministrazione comunale per ridurre le distanze, facendo sentire le nuove generazioni coinvolte nelle scelte che le riguardano nel presente e nel futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Consulta giovani Così più vicini alla vita civica

