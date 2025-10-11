’Educare in Comune’ c’è il bando | Vicini alle necessità dei più giovani

La sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, ha ospitato la presentazione del bando ’Educare in Comune - Social Smart City’, del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio. Un bando volto al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni che ha permesso al Comune di Ascoli Piceno di fare rete con altri comuni del territorio e molte realtà del terzo settore. Hanno partecipato l’assessore ai servizi sociali e vice Sindaco, Massimiliano Brugni, i sindaci e i rappresentanti dei Comuni coinvolti e il coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale XXIII, Domenico Fanesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

