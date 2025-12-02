Wout van Aert svela il calendario del ciclocross | quando i duelli con van der Poel? Cinque sfide da urlo

Ci saranno cinque sfide tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert nel ciclocross durante l’inverno. Il duello più attesa della specialità si rinnoverà in maniera vibrante in più occasioni nell’arco di tre settimane, il quadro dei confronti si è delineato dopo l’annuncio del calendario da parte del fuoriclasse belga. Nello specifico il nativo di Herentals ha rispettato alcuni paletti: trasferte ridotte, mai più di due gare di fila, nessun appuntamento tra l’8 e il 16 dicembre perché ci sarà il ritiro del Team Visma Lease a Bike. Wout van Aert disputerà otto gare: inizierà il suo cammino il 20 dicembre ad Anversa con una tappa di Coppa del Mondo e poi si cimenterà in due eventi prima di Natale, ovvero la prova dell’X20 Trofee a Hofstade il 22 dicembre e il Superprestige a Heusden-Zolder il 23 dicembre; proseguirà con altre due gare consecutive il 28-29 dicembre, con la Coppa del Mondo a Dendermonde e l’X20 Trofee a Loenhout; il nuovo anno si aprirà con l’Exact Cross a Mol (2 gennaio) e la Coppa del Mondo a Zonhoven (4 gennaio), chiusura l’11 gennaio con i Campionati Belgi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wout van Aert svela il calendario del ciclocross: quando i duelli con van der Poel? Cinque sfide da urlo

