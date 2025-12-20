Ciclocross | ad Anversa spettacolo per la prima sfida tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert

L’attesa è finita e il mondo del ciclocross trattiene il fiato: domani, sulla sabbia dello Scheldecross di Anversa, va in scena il primo atto del duello più atteso della stagione invernale. Mathieu van der Poel contro Wout van Aert, il campione del mondo in carica contro il rivale di sempre, per la prima volta uno contro l’altro in questo 20252026. Van der Poel parte con i favori del pronostico, forte di una condizione che sembra già brillante visto il successo in apertura a Namur. Da capire invece la condizione del padrone di casa che proverà a sfruttare la spinta del pubblico per far saltare il banco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE! Van der Poel vs van Aert: Anversa è il teatro del primo scontro diretto; CDM Ciclocross, grande attesa per la gara di Anversa: è la prima sfida stagionale, e la 200esima della storia, fra Mathieu van der Poel e Wout van Aert.

Van der Poel prima di Namur: “Mi mancavano le gare. Spero di dare spettacolo insieme a van Aert e occhio a Thibau Nys” - Ecco le prime parole di Mathieu van der Poel a qualche ora dal debutto di Namur. eurosport.it