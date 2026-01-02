Chi sono Jacques e Jessica Moretti i due gestori del locale Le Constellation teatro del rogo di Capodanno

Jacques e Jessica Moretti sono i proprietari di “Le Constellation”, locale situato a Crans-Montana. La loro gestione ha attirato l’attenzione a causa dell’incendio avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno. Con un’esperienza di anni nel settore, i Moretti sono impegnati a garantire la sicurezza e il buon funzionamento del loro locale, che rappresenta un punto di riferimento nella zona.

Jacques e Jessica Moretti sono i due proprietari del locale “Le Constellation”, teatro della strage di Crans-Montana. Sono stati interrogati dagli inquirenti. Al momento dell’incidente Jessica è rimasta ustionata a un braccio ma è salva. Il marito Jacques non era presente, perché stava in un altro locale della coppia a Lens. Al momento sul rogo in cui hanno perso la vita oltre 40 persone si indaga per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Jacques e Jessica per ora non hanno rilasciato dichiarazioni a media. Hanno riferito a un amico, secondo alcuni media elvetici, di essere «molto scossi». 🔗 Leggi su Open.online

