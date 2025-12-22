Al cinema in settimana | da Checco Zalone ad Avatar
Checco Zalone torna protagonista al cinema. L’attore e comico sarà al centro delle scene del film “Buen Camino”, diretto da Gennaro Nunziante, nelle sale da mercoledì 24 dicembre. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Zootropolis 2”, “Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale”, “Aldo, Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna”, “Five Nights at Freddy’s 2”, “Oi vita mia”, “Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto” e “Un Topolino Sotto L’Albero”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana LUNEDI’22 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride Vega a Costa Volpino CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso di Gorle MARTEDI’ 23 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso di Gorle MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso di Gorle Buen Camino – Checco Zalone – foto film Uci BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
