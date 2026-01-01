Vallo medico aggredito durante i festeggiamenti di Capodanno

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Vallo della Lucania, un medico, Raffaele Pacente, è stato vittima di un'aggressione avvenuta in piazza Vittorio Emanuele. L'incidente, nel pieno della folla, ha suscitato preoccupazione tra i presenti e richiede attenzione alle condizioni di sicurezza durante eventi pubblici. La vicenda evidenzia l'importanza di garantire ambienti sicuri durante le celebrazioni pubbliche.

Notte di Capodanno segnata dalla violenza a Vallo della Lucania. Durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, in piazza Vittorio Emanuele, un medico, Raffaele Pacente, è stato vittima di una violenta aggressione nel pieno della folla. L’episodio si sarebbe verificato all’improvviso, in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

