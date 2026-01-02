Capodanno a Livorno un maxi petardo gli devasta la fiancata dell' auto | Gesto sconsiderato cerchiamo testimoni

A Livorno, durante i festeggiamenti di Capodanno, un maxi petardo ha gravemente danneggiato l’auto di Michelangelo, causando danni alla fiancata. L’episodio, ritenuto un gesto sconsiderato, ha suscitato preoccupazione e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Si cercano testimoni che possano contribuire a fare chiarezza sull’accaduto, affinché simili incidenti non si ripetano in futuro.

Un inizio di 2026 amaro per Michelangelo, proprietario dell'auto gravemente danneggiata la notte di Capodanno da un maxi petardo, forse addirittura una bomba carta. La vettura era regolarmente parcheggiata in via San Carlo quando qualcuno ha fatto esplodere il 'botto' vicino allo sportello lato.

Capodanno, Livorno vieta i botti vicino a ospedale e case di riposo - Niente botti a Livorno nella notte di Capodanno nei luoghi sensibili della città, tra cui l'ospedale, le case di riposo (Rsa) e le case di cura. ansa.it

Capodanno Livorno: vietati i botti nei luoghi sensibili della città - Livorno 30 dicembre 2025 Capodanno Livorno: vietati i botti nei luoghi sensibili della cittàIl Comune di Livorno ricorda che nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio vige il divieto di esplodere ... livornopress.it

2026 Il tradizionale tuffo di capodanno al Gabbiano #livorno #tuffodicapodanno2026 #tuffodicapodanno #ilgabbiano #tuffodicapodannoalgabbiano #livornesi - facebook.com facebook

