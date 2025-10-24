Incidente sul raccordo travolto e ucciso dal conducente di un' auto La sorella | Cerchiamo testimoni

Romatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Cuomo aveva 52 anni. Stava tornando a casa a bordo della sua moto Bmw R1200 GS quando è stato travolto e ucciso dal conducente di un'auto, una Peugeot 3008, sul grande raccordo anulare. L'incidente mortale, che avuto come scenario il tratto compreso fra via Pontina e via Aurelia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

