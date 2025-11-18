Anziano investito in via Rossini l’auto scappa è caccia al pirata L’appello | Cerchiamo testimoni
Imola, 18 novembre 2025 – Era in sella alla sua bici, con la borsa della spesa, lungo via Rossini. Quando improvvisamente, sabato pomeriggio intorno alle 17,30, un’auto lo ha colpito in pieno. Un settantenne imolese ora si trova in prognosi riservata. Mentre la Polizia locale, intervenuta immediatamente sul luogo dell’incidente, sta mettendo al setaccio le telecamere della zona per risalire all’auto che ha investito l’anziano. Caccia quindi all’auto pirata. L’appello: “Stiamo cercando testimoni” “Stiamo cercando testimoni, urgente, dell’incidente avvenuto in via Rossini. Un pirata della strada ha investito un ciclista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
