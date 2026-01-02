I lavori in corso in via delle Fosse da diversi mesi stanno causando disagi alla gestione della Casa di Riposo

Da mesi i lavori stradali in via delle Fosse stanno mettendo a dura prova l’organizzazione dei servizi della Casa di Riposo "Fossombroni". La chiusura dell’accesso al parcheggio interno, legata a un intervento sulla rete idrica avviato lo scorso ottobre, ha infatti reso più complessi gli spostamenti quotidiani di personale, fornitori e associazioni impegnate nei trasporti socio-sanitari. Una situazione già critica che si è ulteriormente aggravata nei giorni scorsi, quando un’auto di servizio, chiaramente identificata con la dicitura "Casa di Riposo V. Fossombroni", è stata multata dalla Polizia Municipale per divieto di sosta mentre stava svolgendo attività operative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere in via delle Fosse, disagi per la Rsa. Rossi: "Multe e blocco al parcheggio"

