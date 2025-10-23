Cantiere di via Pievan Landi l’allarme delle imprese | rischio blocco dell’area produttiva
Marco Domenichelli Preoccupazione tra le aziende di via Pievan Landi ad Arezzo per gli effetti del cantiere del nuovo supermercato, che da settimane sta creando disagi nell’area industriale. Le criticità sono state al centro di un incontro tecnico tra Confartigianato Imprese Arezzo e il Servizio Governo del Territorio del Comune. «Senza tempi certi e una logistica chiara, l’area produttiva rischia il blocco» avverte Marco Domenichelli, presidente del Comitato Comunale di Confartigianato. Le imprese chiedono garanzie sui tempi di fine lavori e sulla gestione del traffico. Il parcheggio pubblico, ridisegnato ma con meno posti, sarà riconsegnato solo al termine dell’opera. 🔗 Leggi su Lortica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Campus Eur vive una fase di transizione importante: da un lato la ricostruzione del Settore Agonistico, dall’altro il cammino della Prima Squadra. Il direttore sportivo Fabrizio Ciotti fa il punto su obiettivi e prospettive. “L’Agonistica è un cantiere che ha bisogno - facebook.com Vai su Facebook
Furgone abbandonato da anni. Nessuno interviene - Con la presente intendo segnalare, nuovamente, la presenza di un furgone in evidente stato di abbandono, situato all’interno del cantiere destinato ai lavori di rifacimento del parcheggio comunale in ... Segnala arezzonotizie.it
Si espande la grande distribuzione in città. A Tortaia In’s, in via Pievan Landi c’è Md - AREZZO Ad Arezzo le cose, sul fronte supermercati, si stanno muovendo. Secondo msn.com
Via Cintia torna ai pedoni ma il cantiere è da finire. Commercianti scettici: c'è chi fa i “saldi per i lavori” - Dopo la chiusura al traffico pedonale imposta per l’intera giornata di lunedì (esclusi i residenti) al fine di consentire la realizzazione della gettata di cemento propedeutica alla ... Scrive ilmessaggero.it