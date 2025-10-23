Cantiere di via Pievan Landi l’allarme delle imprese | rischio blocco dell’area produttiva

Lortica.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Domenichelli Preoccupazione tra le aziende di via Pievan Landi ad Arezzo per gli effetti del cantiere del nuovo supermercato, che da settimane sta creando disagi nell’area industriale. Le criticità sono state al centro di un incontro tecnico tra Confartigianato Imprese Arezzo e il Servizio Governo del Territorio del Comune. «Senza tempi certi e una logistica chiara, l’area produttiva rischia il blocco» avverte Marco Domenichelli, presidente del Comitato Comunale di Confartigianato. Le imprese chiedono garanzie sui tempi di fine lavori e sulla gestione del traffico. Il parcheggio pubblico, ridisegnato ma con meno posti, sarà riconsegnato solo al termine dell’opera. 🔗 Leggi su Lortica.it

