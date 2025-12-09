Muore in casa la madre malata di Alzheimer resta senza cibo né acqua per 48 ore

Una vicenda drammatica di abbandono e sofferenza si è verificata a Campo nell'Elba, dove una madre affetta da Alzheimer è rimasta senza cibo né acqua per 48 ore, dopo la morte della figlia nell'appartamento vicino al cimitero di San Piero in Campo. Un episodio che evidenzia gravi problematiche di cura e assistenza.

Campo nell'Elba (Livorno), 9 dicembre 2025 – Una triste vicenda di disagio e solitudine quella che si è consumata in un appartamento nei pressi del cimitero, in località La Giunca, a San Piero in Campo. Un cinquantenne elbano con pochi contatti sociali, che viveva con la madre malata di Alzheimer, è stato trovato privo di vita per cause ancora in fase di accertamento. È possibile che possa essersi trattato di un infarto, come gli era già accaduto in passato.

