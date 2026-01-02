cancelo inter pronto il clamoroso ritorno tutto collegato con inzaghi

Si avvicina il ritorno di João Cancelo all'Inter, con tutte le indicazioni che il trasferimento sia ormai in fase di definizione. La trattativa sembra collegata alla continuità di Inzaghi sulla panchina nerazzurra, rafforzando così le prospettive di rinforzo per la squadra. Restano da attendere gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il ritorno del calciatore portoghese in Serie A.

Inter News 24 Cancelo Inter, sembra ormai tutto pronto per il suo clamoroso ritorno a Milano. Ed è tutto collegato con un altro ex, Simone Inzaghi. Il mercato di riparazione si apre con un nome che scalda i cuori della tifoseria meneghina: Joao Cancelo. Il talentuoso esterno portoghese, un difensore moderno capace di agire da vero e proprio regista aggiunto sulla fascia, è il grande sogno per rinforzare la corsia destra dei nerazzurri. Secondo quanto riportato dal QS, la Beneamata starebbe valutando concretamente la fattibilità di un’operazione con l’Al-Hilal. L’intreccio è reso ancora più suggestivo dalla presenza di Simone Inzaghi, l’ex carismatico tecnico interista oggi alla guida della compagine saudita, che potrebbe giocare un ruolo chiave nel facilitare il trasferimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

