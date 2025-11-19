Cancelo pronto ad una nuova esperienza? L’ex Inter è in rottura con l’Al Hilal! Svelata la volontà del portoghese ma Inzaghi prova a trattenerlo

19 nov 2025

Inter News 24 Cancelo pronto ad una nuova esperienza? L’ex Inter è in rottura con l’Al Hilal! Svelata la volontà del terzino portoghese. La situazione. Il futuro di Joao Cancelo torna ad agitare le acque in casa Al-Hilal. Negli ultimi giorni, il club saudita sta vivendo un clima di forte incertezza dopo che il talentuoso terzino portoghese avrebbe comunicato ufficialmente alla dirigenza l’intenzione di lasciare la squadra in tempi brevi. Alla base della rottura c’è la mancanza di continuità che il giocatore sta vivendo in questa stagione, una situazione che ha generato un profondo malcontento nell’ex calciatore di Juventus e Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

