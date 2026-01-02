João Cancelo, il terzino portoghese, è vicino al ritorno in Serie A con l'Inter. La trattativa con l’Al-Hilal sembra aver fatto passi avanti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti salariali. La possibile cessione si inserisce nel quadro di mercato del club nerazzurro, che valuta le opportunità per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La situazione è in fase di definizione e potrebbe concludersi a breve.

Inter News 24 Cancelo Inter, il club nerazzurro per il ritorno, progressi notevoli riguardo al tema dell’ingaggio. La trattativa tra João Cancelo e l’ Inter per un ritorno in Serie A sta prendendo forma in queste ore. Il portoghese, che attualmente milita nell’ Al-Hilal in Arabia Saudita, ha espresso il desiderio di tornare in Europa per ritrovare continuità e prepararsi al meglio per il prossimo Mondiale. La questione principale riguarda il suo ingaggio, che al momento è di 4,5 milioni di euro a stagione in Arabia. Secondo Cronache di Spogliatoio, l’ Al-Hilal è disposto a coprire una parte dell’ingaggio, lasciando ai nerazzurri la restante quota, pari a circa 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cancelo Inter, il portoghese è pronto al ritorno in Serie A: trattativa avanzata con l’Al-Hilal

Leggi anche: Cancelo pronto ad una nuova esperienza? L’ex Inter è in rottura con l’Al Hilal! Svelata la volontà del portoghese, ma Inzaghi prova a trattenerlo

Leggi anche: Cancelo Juventus, l’Inter fa sul serio per il portoghese in uscita dall’Al Hilal: Marotta ragiona con gli arabi a queste condizioni. La possibile formula

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Inter, perché Inzaghi ha deciso di escludere Cancelo; Mercato Inter per Cancelo il nodo è l’ingaggio | muro su Frattesi! Il punto da Sky Sport; Joao Cancelo escluso da Inzaghi | il portoghese è pronto a tornare in Europa a gennaio Dove può andare; Calciomercato Inter è possibile il ritorno a Milano? Le parole di Romano riaprono lo scenario.

Inter, c’è solo una strada per Cancelo: ha rotto con Simone Inzaghi, ecco il piano - Nel gennaio appena cominciato, la riapertura del mercato dà la possibilità all’Inter di valutare possibili innesti. corrieredellosport.it