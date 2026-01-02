Cancelo accordo Inter-Al Hilal | ora la palla passa al giocatore

Joao Cancelo è al centro delle ultime trattative di mercato, con l’Inter che si avvicina a un possibile accordo. Dopo le recenti novità, ora la decisione passa direttamente al giocatore, che dovrà valutare le offerte e le opportunità future. La situazione resta in evoluzione, e l’esito finale dipenderà dalla volontà di Cancelo e dalle condizioni contrattuali.

Il nome di Joao Cancelo continua a tenere banco sul mercato e, nelle ultime ore, la pista Inter ha registrato un’accelerazione significativa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa avrebbe imboccato una direzione favorevole grazie a un passaggio chiave: l’Al-Hilal avrebbe aperto alla possibilità di contribuire in modo concreto al pagamento dell’ingaggio del laterale portoghese in caso di trasferimento a Milano in prestito. Un dettaglio tutt’altro che secondario, considerando che Cancelo è legato al club saudita fino al 2027 con uno stipendio monstre da circa 15 milioni netti più bonus. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it



