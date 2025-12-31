Inter cercasi rinforzi sulle fasce | contatti con l' Al-Hilal per Cancelo

L'Inter è alla ricerca di rinforzi sulle fasce e ha avviato contatti con l'Al-Hilal per Cancelo. Con l'apertura del mercato prevista per il 2 gennaio, le squadre intensificano le trattative per consolidare le proprie rose. Questa fase rappresenta un momento strategico per l’Inter, che valuta diverse opzioni in vista della seconda parte della stagione.

Milano, 31 dicembre 2025 – Il 2025 è agli sgoccioli, il prossimo 2 gennaio inizierà il mercato ma le squadre si sono già mosse per sondare il terreno e farsi trovare pronti all'apertura della prossima sessione di trasferimenti. L'Inter è alla ricerca di un esterno da inserire nel roster di Cristian Chivu, soprattutto ora che Dumfries è fuori per infortunio. Finora è stato Luis Henrique a sostituire l'olandese, ma l'ex Marsiglia non è mai riuscito a convincere appieno, per questo la dirigenza nerazzurra vuole correre ai ripari. Nelle settimane scorse si è parlato tanto di Marco Palestra: il classe 2005 di proprietà dell'Atalanta ora si trova al Cagliari ed è una delle scoperte di questa Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, cercasi rinforzi sulle fasce: contatti con l'Al-Hilal per Cancelo Leggi anche: Cancelo Inter, rottura con l’Al-Hilal e ipotesi ritorno in Europa: cosa c’è di vero Leggi anche: Cancelo pronto ad una nuova esperienza? L’ex Inter è in rottura con l’Al Hilal! Svelata la volontà del portoghese, ma Inzaghi prova a trattenerlo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter, torna di moda l’ex nerazzurro per la fascia: c’è la conferma - L'Inter continua ad allestire la miglior strategia da seguire sul mercato. spaziointer.it

