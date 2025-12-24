Serie B Mantova mercato d’assalto con vista sulla salvezza Da Valoti a Begic passando per Bardi | rivoluzione
Il cambio di allenatore al Mantova non ha ancora portato la svolta desiderata. Il nuovo ciclo targato Francesco Modesto si è infatti aperto col ko contro l’Empoli (0-1): quarta sconfitta consecutiva che mantiene i biancorossi imprigionati tra zona playout e retrocessione. Penultimo posto, ma insieme a Spezia e Sampdoria, a -2 dalla salvezza diretta. Una situazione che rende fondamentale il mercato di gennaio, quando il ds Rinaudo dovrà operare inserimenti in tutti i reparti. In questo senso i nomi che vengono avvicinati ai virgiliani sono numerosi. I più ricorrenti sono a centrocampo: Mattia Valoti, centrocampista 32enne in uscita dalla Cremonese (ma attenzione anche al compagno di squadra Federico Ceccherini, difensore classe 1992), Aljosa Vasic 21enne del Palermo, e più avanti Tjas Begic (22 anni, Parma). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
