Elezioni regionali 2025 Nel casertano la prima uscita ufficiale da candidato governatore per Cirielli
Prima uscita ufficiale da candidato alla Presidenza della Regione Campania per Edmondo Cirielli, che questa mattina prenderà parte all’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Caserta, in Piazza Duomo 2.L’evento, organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, vedrà la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
? Elezioni regionali: il nuovo logo a supporto di #Ciriellipresidente. Andiamo a vincere. Si volta pagina #LegaCampania #legasalvinipremier #regionali2025 #regionalicampania
In tutte le elezioni regionali in cui PD e M5S hanno corso insieme, la lista del Movimento 5 Stelle è andata meglio quando ha espresso il candidato presidente (7,1%) rispetto a quando lo ha espresso il PD (5,6%) o a quando era indipendente o di altri partiti (4,
Elezioni regionali 2025, conto alla rovescia per le liste: ecco i nomi in corsa nel casertano - I partiti stanno definendo gli ultimi tasselli e iniziano a circolare le prime stime sulla distribuzione dei seggi destinati alla provincia di Caserta
Elezioni regionali 2025. Oliviero 'arruola' l'ex assessore di Caserta - Tra i nomi già confermati figurano Pino Moretta, consigliere comunale di Marcianise, e Antonietta Nacca, vicesindaco di Macerata Campania