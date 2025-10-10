Elezioni regionali 2025 Nel casertano la prima uscita ufficiale da candidato governatore per Cirielli

Casertanews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima uscita ufficiale da candidato alla Presidenza della Regione Campania per Edmondo Cirielli, che questa mattina prenderà parte all’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Caserta, in Piazza Duomo 2.L’evento, organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, vedrà la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

elezioni regionali 2025 casertanoElezioni regionali 2025, conto alla rovescia per le liste: ecco i nomi in corsa nel casertano - I partiti stanno definendo gli ultimi tasselli e iniziano a circolare le prime stime sulla distribuzione dei seggi destinati alla provincia di Caserta ... casertanews.it scrive

Elezioni regionali 2025. Oliviero 'arruola' l'ex assessore di Caserta - Tra i nomi già confermati figurano Pino Moretta, consigliere comunale di Marcianise, e Antonietta Nacca, vicesindaco di Macerata Campania ... Da casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Casertano