Calcio | Serie A Lazio – Napoli azzurri favoriti

Nella diciottesima giornata di Serie A, Lazio e Napoli si affrontano allo stadio Olimpico di Roma. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre: i biancocelesti cercano di migliorare la propria posizione in classifica, mentre i partenopei mirano a ridurre il divario con la vetta. Un incontro che si inserisce nel contesto del campionato 2026, offrendo spunti di interesse per gli appassionati di calcio italiano.

(Adnkronos) – Nella 18esima di campionato, la prima del 2026, allo stadio Olimpico di Roma va in scena Lazio – Napoli, con i biancocelesti che vogliono continuare a scalare la classifica e i partenopei che puntano ad avvicinarsi al primo posto. Nonostante la Lazio sia imbattuta da cinque incontri in campionato con il Napoli, il pronostico degli esperti di Sisal pende dalla parte degli azzurri, avanti a 2,30, il successo dei capitolini è a 3,60, il pareggio – risultato delle ultime due sfide – è a 3,00. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle otto partite casalinghe mentre il Napoli arriva da tre vittorie di fila senza subire gol: l'ipotesi che entrambe vadano a segno è a 2,00 mentre il quarto clean sheet di fila degli uomini di Conte è a 3,40.

Verso Lazio – Napoli gioia per Conte | buone notizie da Castel Volturno; Tuttosport – Lazio libera Napoli e Pisa solo a saldo zero E Conte rischia il blocco a giugno!.

