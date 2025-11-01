Calcio femminile | il Milan batte la Lazio nel sabato di Serie A Pareggia il Napoli sorride il Como
Si interrompe la striscia di risultati utili della Lazio. Le biancocelesti hanno dovuto infatti cedere il passo al Milan in occasione della partita di cartellone valida per la quarta giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Pesante sconfitta per le ragazze di Gianluca Grassadonia, uscite dal Vismara con il passivo di 4-2 perdendo così il secondo posto in classifica. L’inizio è subito a trazione rossonera, complice la rete Van Dooren, la quale batte dopo aver controllato magistralmente il pallone partito tra i piedi di Renzotti. Le ospiti cercano di rispondere subito con un’incornata di Goldoni che però si abbatte sulla saracinesca Giuliani, brava a togliere la palla da sotto l’incrocio. 🔗 Leggi su Oasport.it
