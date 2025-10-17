Calcio femminile | Lazio-Juventus la sfida di cartello della terza di Serie A La Roma visita il Napoli

Prosegue la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. E lo fa con una sfida che si preannuncia oltremodo allettante. Sì perché in occasione della terza giornata di Campionato il menu prevede il big match tra Lazio e Juventus (calcio d’inizio alle 15:30 di domenica 19 ottobre), due squadre che si scontreranno in quel di Formello in una condizione di classifica praticamente opposta. Da una parte infatti le aquilotte cercheranno di mettere a referto la terza vittoria consecutiv a dopo i successi maturati contro Como e Genoa con cui si è impossessata della vetta provvisoria (insieme a Napoli e Roma). Le bianconere sono invece chiamate ad una vera e propria rimonta dopo un avvio oltremodo difficoltoso, in cui fondamentalmente è arrivato un solo punto, rimediato nel pareggio contro il Sassuolo a cui è seguito l’inaspettato K. 🔗 Leggi su Oasport.it

