Financial Times | la Bce rifiuta di fornire garanzie sugli asset russi | Ucraina l' ammiraglio Cavo Dragone | La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia
La replica del ministero degli Esteri russo all'Alleanza atlantica: "È un passo estremamente irresponsabile, che dimostra la volontà di continuare a muoversi verso un'escalation". Macron: "Mosca non ha dato segnali di volere la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Quando ieri mattina ho letto l’intervista al Financial Times di Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, mi sono venute in mente le parole di Georges Clemenceau. L'editoriale di #MarioSechi - facebook.com Vai su Facebook
La Nato sta valutando persino un attacco preventivo contro la Russia. Lo conferma Giuseppe Cavo Dragone al Financial Times. Un salto di qualità gravissimo, che rischia di trascinare l’Europa in una spirale di escalation. Altro che pace! L’Europa deve sceglie Vai su X
Ucraina, l’inviato Usa Witkoff oggi a Mosca da Putin. Financial Times: “La Bce rifiuta sostegno al prestito da 140 miliardi a Kiev basato sugli asset russi” - Volodymyr Zelensky oggi è in visita a Dublino, dove è arrivato ieri notte dopo aver l’incontro a Parigi con Emmanuel Macron. Secondo ilfattoquotidiano.it
Ft: la Bce rifiuta di fornire garanzie sugli asset russi - Secondo diversi funzionari, la Banca centrale europea “ha concluso che la proposta della Commissione europea viola il suo mandato”, scrive il foglio britannico sottolineando che “aumentano le difficol ... Si legge su ilsole24ore.com