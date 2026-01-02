Aurora Livoli l’uomo che era con lei Ã¨ ancora in fuga | ipotesi strangolamento l’autopsia svela la veritÃ 

L’autopsia, prevista per oggi 2 gennaio, fornirà i primi elementi sulla morte di Aurora Livoli, 19 anni trovata senza vita il 29 dicembre nel cortile di un condominio alla periferia di Milano. La polizia continua le indagini per identificare l’uomo che si trovava con lei e che è ancora in fuga, con ipotesi di strangolamento come possibile causa del decesso.

Lo zio di Aurora Livoli, trovata morta in un cortile a Milano: «Mia nipote era in cura. Tutti cercavamo di capire i motivi del disagio» x.com

Era scomparsa un mese fa dalla provincia di Latina ed è stata trovata senza vita nei giorni scorsi a Milano. Monte San Biagio, il comune dove viveva Aurora Livoli, ha proclamato lutto cittadino. - facebook.com facebook