Aurora Livoli attesa per l’autopsia Si cerca ancora l’uomo che era con lei

Oggi, 2 gennaio, si attendono i risultati dell’autopsia su Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita lunedì 29 dicembre a Milano. Le indagini si concentrano anche sulla ricerca dell’uomo che era con lei quella notte, al fine di chiarire le circostanze della sua morte. Restano aperti molti interrogativi, mentre la Procura cerca di fare luce su un episodio ancora avvolto nel mistero.

Potrebbero arrivare dall'autopsia, in programmare la giornata di oggi, 2 gennaio, le risposte per fare luce sulla morte di Aurora Livoli, la 19enne di Monte San Biagio trovata senza vita lunedì 29 dicembre nel cortile di un condominio alla periferia di Milano con alcune ecchimosi sul collo

