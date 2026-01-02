Aurora Livoli l’autopsia sl corpo della 19enne Si cerca ancora l’uomo che era con lei

Oggi si attendono i risultati dell’autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la 19enne di Monte San Biagio trovata senza vita a Milano il 29 dicembre. Sono ancora in corso le indagini per identificare l’uomo che era con lei al momento della morte e chiarire le cause del decesso. Le analisi potrebbero fornire elementi utili per fare luce su questa vicenda.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.