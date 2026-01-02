Aurora Livoli l’autopsia sl corpo della 19enne Si cerca ancora l’uomo che era con lei
Oggi si attendono i risultati dell’autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la 19enne di Monte San Biagio trovata senza vita a Milano il 29 dicembre. Sono ancora in corso le indagini per identificare l’uomo che era con lei al momento della morte e chiarire le cause del decesso. Le analisi potrebbero fornire elementi utili per fare luce su questa vicenda.
Potrebbero arrivare dall’autopsia, in programmare nella giornata di oggi, 2 gennaio, le risposte per fare luce sulla morte di Aurora Livoli, la 19enne di Monte San Biagio trovata senza vita lunedì 29 dicembre nel cortile di un condominio alla periferia di Milano con alcune ecchimosi sul collo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Lo zio di Aurora Livoli, trovata morta in un cortile a Milano: «Mia nipote era in cura. Tutti cercavamo di capire i motivi del disagio» x.com
Era scomparsa un mese fa dalla provincia di Latina ed è stata trovata senza vita nei giorni scorsi a Milano. Monte San Biagio, il comune dove viveva Aurora Livoli, ha proclamato lutto cittadino. - facebook.com facebook
