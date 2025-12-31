Aurora Livoli trovata morta a Milano oggi l'autopsia | si cerca ancora l'uomo che era con la 19enne

Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata morta a Milano all'alba del 29 dicembre. Le autorità stanno attendendo i risultati dell'autopsia per chiarire le cause del decesso. Resta in corso la ricerca dell'uomo che era con la giovane al momento della tragedia.

Solo l'autopsia potrà stabilire le cause del decesso di Aurora Livoli, trovata morta all'alba del 29 dicembre in un cortile a Milano. Intanto, gli investigatori stanno continuando a cercare l'uomo che era con la 19enne quella notte.

Aurora Livoli, identificata la giovane trovata morta a Milano: 19 anni e nata a Roma, si era allontanata da casa a Latina a novembre - È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in via Paruta a Milano. ilmattino.it

Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano - I genitori, che l’avevano sentita a fine novembre, ne avevano denunciato la scomparsa ... ilgiorno.it

Il giallo di Aurora Livoli, morta a 19 anni dopo la fuga da casa. Caccia all’uomo con il pile bianco x.com

Ritrovata senza vita la 19enne Aurora Livoli La famiglia aveva denunciato la sua scomparsa lo scorso 4 novembre. - facebook.com facebook

