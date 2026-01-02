Aurora Livoli c' è un indagato per la morte della ragazza | è un 57enne con precedenti per violenza sessuale
È stato individuato un uomo di 57 anni con precedenti per violenza sessuale come indagato nel caso della morte di Aurora Livoli. La giovane di 19 anni, originaria di Roma e residente in provincia di Latina, è stata trovata senza vita lunedì scorso. Attualmente, è in corso l'autopsia per chiarire le cause del decesso e approfondire il ruolo del sospettato nelle indagini in corso.
Mentre è in corso l'autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la 19enne nata a Roma ma residente in provincia di Latina il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso. 🔗 Leggi su Leggo.it
