È stato individuato un uomo di 57 anni con precedenti per violenza sessuale come indagato nel caso della morte di Aurora Livoli. La giovane di 19 anni, originaria di Roma e residente in provincia di Latina, è stata trovata senza vita lunedì scorso. Attualmente, è in corso l'autopsia per chiarire le cause del decesso e approfondire il ruolo del sospettato nelle indagini in corso.

Mentre è in corso l'autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la 19enne nata a Roma ma residente in provincia di Latina il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della ragazza: è un 57enne con precedenti per violenza sessuale

Leggi anche: Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della ragazza: è un peruviano 57enne

Leggi anche: Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della ragazza: è un uomo di 57 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Aurora Livoli è una 19enne di Monte San Biagio la ragazza trovata morta a Milano; Milano la ragazza trovata morta è Aurora Livoli 19enne romana | Adottata a 6 anni sui social scriveva | Ho Lucifero dentro di me; Chi è Aurora Livoli trovata morta a Milano 19enne romana adottata il padre | Diceva di avere il diavolo dentro scappava spesso da casa; Aurora Livoli l' adozione a 6 anni e l' inquietudine | Ho Lucifero dentro Ricostruite le ultime ore | c' è una traccia per trovare l' uomo che era con lei.

Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della ragazza: è un 57enne con precedenti per violenza sessuale - Mentre è in corso l'autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la 19enne nata a Roma ma residente in provincia di Latina il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in ... leggo.it