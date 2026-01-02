Aurora Livoli c' è un indagato per la morte della ragazza | è un uomo di 57 anni

È stato individuato un uomo di 57 anni come indagato nel caso della morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita lunedì scorso. Attualmente, è in corso l'autopsia per determinare le cause del decesso. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità e della comunità, mentre si attendono ulteriori sviluppi e approfondimenti investigativi.

Mentre è in corso l'autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la 19enne nata a Roma ma residente in provincia di Latina il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso. 🔗 Leggi su Leggo.it

