Aurora Livoli c' è un indagato per la morte della ragazza | è un uomo di 57 anni

È stato individuato un uomo di 57 anni come indagato nel caso della morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita lunedì scorso. Attualmente, è in corso l'autopsia per determinare le cause del decesso. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità e della comunità, mentre si attendono ulteriori sviluppi e approfondimenti investigativi.

