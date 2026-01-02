Aurora Livoli c' è un indagato per la morte della ragazza | è un peruviano 57enne
È stato iscritto nel registro degli indagati un uomo peruviano di 57 anni in relazione alla morte di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata martedì scorso in un cortile di via Paruta, periferia nord di Milano. L'inchiesta prosegue per chiarire le cause del decesso e eventuali responsabilità.
C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in un cortile di via Paruta, alla periferia nord di Milano. Secondo. 🔗 Leggi su Leggo.it
