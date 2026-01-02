È stato iscritto nel registro degli indagati un uomo peruviano di 57 anni in relazione alla morte di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata martedì scorso in un cortile di via Paruta, periferia nord di Milano. L'inchiesta prosegue per chiarire le cause del decesso e eventuali responsabilità.

C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in un cortile di via Paruta, alla periferia nord di Milano. Secondo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della ragazza: è un peruviano 57enne

Leggi anche: Milano, un fermo per la morte dei Aurora Livoli. “Indagato è un cittadino peruviano”. Iniziata l’autopsia sul corpo della ragazza

Leggi anche: Aurora Livoli, oggi l’autopsia sul corpo della ragazza trovata morta a Milano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Aurora Livoli è una 19enne di Monte San Biagio la ragazza trovata morta a Milano; Milano la ragazza trovata morta è Aurora Livoli 19enne romana | Adottata a 6 anni sui social scriveva | Ho Lucifero dentro di me; Chi è Aurora Livoli trovata morta a Milano 19enne romana adottata il padre | Diceva di avere il diavolo dentro scappava spesso da casa; Aurora Livoli l' adozione a 6 anni e l' inquietudine | Ho Lucifero dentro Ricostruite le ultime ore | c' è una traccia per trovare l' uomo che era con lei.

Ragazza morta a Milano, caccia all'uomo che era con Aurora Livoli. Oggi l’autopsia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ragazza morta a Milano, caccia all'uomo che era con Aurora Livoli. tg24.sky.it