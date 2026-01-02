Aurora Livoli c' è un indagato per la morte della 19enne | un uomo che poco prima aveva aggredito un' altra donna

È stato iscritto nel registro degli indagati un uomo sospettato della morte di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita lunedì in un cortile di via Paruta a Milano. Poco prima dell’accaduto, l’uomo aveva aggredito un’altra donna. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e le responsabilità legate a questo tragico episodio.

C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne il cui corpo è stato rinvenuto lunedì in un cortile di via Paruta a Milano. Si tratta di un cittadino peruviano di 56 anni individuato dai carabinieri e già fermato il giorno successivo al ritrovamento del corpo per un'aggressione. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

