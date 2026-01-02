Morte Aurora Livoli le foto del 57enne indagato per omicidio | in metro aveva aggredito un'altra 19enne

È stata confermata la morte di Aurora Livoli, vittima di un'aggressione avvenuta in metropolitana. Indagato per omicidio, un uomo di 57 anni, già noto per precedenti e irregolare sul territorio nazionale, è sospettato anche di aver tentato una rapina aggravata ai danni di una giovane peruviana. Le immagini e i dettagli emergono nel corso delle indagini, che stanno approfondendo le circostanze di quanto accaduto.

L'uomo con precedenti per violenza sessuale, era irregolare sul territorio nazionale e indiziato per una tentata rapina aggravata nei confronti una 19enne peruviana.

Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della ragazza: è un 57enne con precedenti per violenza sessuale - Mentre è in corso l'autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la 19enne nata a Roma ma residente in provincia di Latina il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in ... leggo.it

Morte di Aurora Livoli: Aggiornamenti sulle Indagini e Risultati dell'Autopsia a Milano - Rimani aggiornato sugli sviluppi e le scoperte chiave che potrebbero illuminare questa drammatica vicenda ... notizie.it

C'è un indagato per la morte a Milano di Aurora Livoli, E' un uomo di 57 anni fermato dai carabinieri per tentata rapina #ANSA x.com

Milano, l’ultimo frame di Aurora Livoli e le 5 ore del ragazzo sospetto. La morte (forse) domenica sera. Oggi l’autopsia - facebook.com facebook

