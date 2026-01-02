Aurora Livoli indagato un uomo È già in carcere per aver aggredito un' altra donna

È indagato un uomo per la morte di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita lunedì scorso in un cortile di via Paruta, periferia nord di Milano. La vittima era già nota alle autorità, poiché l’uomo coinvolto è in carcere per aver aggredito un’altra donna. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze del decesso e stabilire eventuali responsabilità.

C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in un cortile di via Paruta, alla periferia nord di Milano. Secondo quanto si apprende, si tratta di un cittadino peruviano di 57 anni che i carabinieri hanno fermato il giorno successivo al ritrovamento del cadavere per una tentata rapina commessa poco prima dell'incontro con la ragazza. Ancora in corso, intanto, l'autopsia, che dovrà far luce sulle cause del decesso.

