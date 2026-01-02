Atalanta-Roma probabili formazioni | Gasperini valuta gli influenzati Dybala trequartista
L'anticipo Atalanta-Roma apre il calendario 2025 di Serie A. Gasperini valuta le condizioni degli influenzati, mentre Dybala torna nel ruolo di trequartista. La partita rappresenta un primo banco di prova per entrambe le squadre, con obiettivi di continuità e miglioramento. Analisi delle probabili formazioni e aggiornamenti sulle assenze permettono di capire le strategie in campo e le possibili evoluzioni del match.
Terminato il 2025 con una vittoria, la Roma spera di iniziare nel migliore dei modi anche il nuovo anno, che opporrà la formazione di Gasperini ad un test immediatamente provante. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, con il match programma per domani, sabato 3 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Atalanta-Roma, le probabili formazioni. Qualche dubbio di formazione per Gasperini, che dovrà capire le condizioni di alcuni giocatori come Celik e Ziolkowski, colpiti nelle ultime ore da attacchi influenzali. Qualora il difensore polacco non dovesse farcela, davanti a Svilar il terzetto arretrato sarebbe formato da Ghilardi, Mancini ed Hermoso, che come annunciato in conferenza stampa ha recuperato e sarà della partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
