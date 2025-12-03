Dybala altro stop | febbre e incertezze Gasperini valuta Baldanzi per Cagliari-Roma

La vigilia della trasferta di Cagliari si tinge di nuove incognite per la Roma e per Gian Piero Gasperini, che sperava di riabbracciare una versione più stabile e continua di Paulo Dybala. Invece, l’argentino è stato nuovamente fermato. Niente allenamento a Trigoria, febbre alta e dolori influenzali che lo tengono ai box proprio nel momento in cui stava riconquistando ritmo e minutaggio. Un imprevisto che pesa, perché Dybala sembrava destinato a una possibile titolarità domenica 7 dicembre all’Unipol Domus. E invece la corsa contro il tempo ricomincia. Dybala con la maglia della Roma Dybala, una stagione in salita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala, altro stop: febbre e incertezze. Gasperini valuta Baldanzi per Cagliari-Roma

Contenuti che potrebbero interessarti

La telenovela che vedrebbe Paulo Dybala vicino a un possibile trasferimento al Boca Juniors si arricchisce di un altro episodio. E il protagonista, come accaduto già qualche settimana fa, è ancora Daniel Paredes, padre dell’ex centrocampista della Roma Lea - facebook.com Vai su Facebook

Avanti un altro! Dopo Dybala e Federico Chiesa, il mito della "massa muscolare" che impera in casa Juventus miete un'altra vittima: il povero Vlahovic che a Firenze pesava 75 kg e oggi ne pesa 88 Sulla trasfigurazione atletica di Dusan divenuto alla Juve altr Vai su X

Dybala, più dolori che Joya: mai così pochi minuti in campo dallo sbarco in Serie A - Dopo acciacchi muscolari e stop ravvicinati, ora anche la febbre rallenta l’argentino, rendendo ancora. Secondo tuttomercatoweb.com

Infortunio Dybala, non c’è pace per la Joya! Nuova frenata e futuro in bilico a Roma: i giallorossi attendono la svolta, intanto lui si ferma ancora per la febbre - Tra stop fisici, rendimento in calo e il nodo rinnovo: si complica il futuro a Roma dell’argentino Non c’è pace per Paulo Dybala. Come scrive calcionews24.com

Verso Cagliari Roma, febbre per Dybala: l’argentino è ormai un caso per il team di Gasperini - I numeri di quest’anno del calciatore argentino, di fatto, sono davvero drammatici Non c’è davvero pace per Paulo Dybala, il fantasista argentino ... Secondo cagliarinews24.com

Roma, Dybala non si allena: febbre per l'argentino - Nel VIDEO Paolo Assogna spiega le condizioni di Dybala, assente dagli ultimi due allenamenti della Roma per influenza e dolori ossei. Riporta sport.sky.it

Trigoria, secondo giorno di stop per Dybala: ancora out per febbre. Le ultime - Il club giallorosso sta monitorando le condizioni dell'attaccante argentino, che attualmente ha 38 di febbre e sente mal di ossa ... Scrive msn.com

Dybala Roma, le condizioni dell’attaccante giallorosso preoccupano Gasperini: come sta e le ultime su un suo recupero contro il Cagliari - Dybala Roma, l’argentino ha saltato anche l’allenamento odierno a causa dell’attacco febbrile. calcionews24.com scrive