Roma-Parma orario e dove vederla | le probabili formazioni Gasperini punta ancora su Dybala per la sfida al giovane Cuesta

Ilmessaggero.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per mantenersi in testa alla classifica la Roma, questo tardo pomeriggio, deve rispondere alla vittoria sofferta del Napoli sul campo del Lecce. Di fronte, allo stadio Olimpico dove i. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma parma orario e dove vederla le probabili formazioni gasperini punta ancora su dybala per la sfida al giovane cuesta

© Ilmessaggero.it - Roma-Parma, orario e dove vederla: le probabili formazioni. Gasperini punta ancora su Dybala per la sfida al giovane Cuesta

Altre letture consigliate

roma parma orario vederlaRoma-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Parma è in programma oggi alle 18:30 per il turno infrasettimanale di Serie A che vede la capolista giallorossa ospitare i Ducali all'Olimpico. Da fanpage.it

roma parma orario vederlaRoma-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I giallorossi di Gasperini ospitano i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 9ª giornata di Serie A ... Segnala tuttosport.com

roma parma orario vederlaRoma-Parma, orario e dove vederla: le probabili formazioni. Gasperini punta ancora su Dybala per la sfida al giovane Cuesta - Per mantenersi in testa alla classifica la Roma, questo tardo pomeriggio, deve rispondere alla vittoria sofferta del Napoli sul campo del ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Parma Orario Vederla