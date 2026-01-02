Asta benefica maglie Atalanta | Scamacca insidia il primato di de Roon
A pochi giorni dalla chiusura, l’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025» prosegue con successo. Tra i più richiesti, Scamacca si avvicina a de Roon nel primato di offerte. L’iniziativa, volta a sostenere cause benefiche, rappresenta un’occasione per tifosi e collezionisti di contribuire a un progetto solidale attraverso l’acquisto di memorabilia di valore.
L’INIZIATIVA SOLIDALE. Mancano dieci giorni alla chiusura dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
