Atalanta l’asta delle maglie del Christmas Match | vola quella di de Roon

L’Atalanta ha avviato l’asta delle maglie del Christmas Match, con l’obiettivo di sostenere iniziative di solidarietà. Finora sono stati raccolti circa 19mila euro grazie ai rilanci, con le maglie di de Roon, Pasalic, Scamacca, Lookman e Kolasinac tra le più richieste. La partecipazione dimostra il coinvolgimento dei tifosi in un gesto di solidarietà e sostegno alle cause benefiche. Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: vola quella di de

Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: superata quota 14mila euro - Ha scavalcato quota 14mila euro il montepremi complessivo delle promesse di pagamento dell ... ecodibergamo.it

Christmas Match 2025: iniziata l’asta benefica con le maglie nerazzurre - Anche quest’anno l’iniziativa sarà curata da TuttoAtalanta, il programma interamente dedicato al mondo nerazzurro ... calcioatalanta.it

Aggiornamento asta benefica maglie Atalanta alle ore 20 di mercoledì 17 dicembre: il prossimo domani alla stessa ora. Per rilanci: sms 335.6969423 - mail [email protected] - direttamente qui sotto. Si possono fare offerte per più maglie, ma ciascuna casacc - facebook.com facebook

Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: Scamacca schizzato a 1.500 euro x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.