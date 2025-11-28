120 trapianti già nel 2025 | il Friuli Venezia Giulia tra le regioni leader
Il Friuli Venezia Giulia si conferma tra le eccellenze nazionali: dall’inizio del 2025 sono già 120 i trapianti effettuati, pari a 100 interventi ogni milione di abitanti, uno dei rapporti più elevati a livello italiano. Nel dettaglio, risultano 62 trapianti di rene — con 9 interventi da vivente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
