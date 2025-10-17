L' anziana morta dopo essere travolta da un' auto la Procura dispone l' autopsia

Messinatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verrà effettuata l'autopsia sulla salma di Clara Garigali, l'80enne morta al Policlinico cinque giorni dopo essere stata travolta da un'auto sul lungomare di Santa Teresa di Riva. L'anziana si è spenta nel reparto di Rianimazione nonostante i disperativi dei medici per le gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

