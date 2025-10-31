Turiste minacciate con un coltello da un rapinatore in via dei Fori Imperiali

Armato di coltello in pieno giorno fra le migliaia di turisti che affollano il Centro Storico della Capitale. Un giovane rapinatore che ha minacciato due donne mostrandole la lama. Scippato uno smartphone, non è riuscito nel suo secondo furto ravvicinato ed è stato poi arrestato.Rapinatore in via. 🔗 Leggi su Romatoday.it