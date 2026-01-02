Antonella Clerici l' eccezionale vacanza con tutta la famiglia allargata | Per Maelle i figli di Vittorio sono fratelli

Da today.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Clerici condivide un momento speciale trascorso in famiglia durante le vacanze, sottolineando il senso di unione tra i figli di Vittorio e Maelle. Nel tracciare un bilancio del 2025, la conduttrice si mostra soddisfatta degli eventi passati e guarda al nuovo anno con ottimismo, affrontando le sfide con serenità e rinnovato entusiasmo.

Antonella Clerici traccia un bilancio positivo del 2025 appena concluso, e ancor più ottimista si racconta per questo nuovo anno appena iniziato. "Del 2025 mi tengo strette le soddisfazioni del lavoro", racconta la conduttrice nell'intervista rilasciata al settimanale Gente, con un particolare. 🔗 Leggi su Today.it

antonella clerici l eccezionale vacanza con tutta la famiglia allargata per maelle i figli di vittorio sono fratelli

© Today.it - Antonella Clerici, l'eccezionale vacanza con tutta la famiglia allargata: "Per Maelle i figli di Vittorio sono fratelli"

Leggi anche: Chi sono i due ex mariti di Antonella Clerici, Giuseppe Motta e Eddy Martens (padre di Maelle) e chi è il compagno Vittorio

Leggi anche: “La prima vacanza da famiglia allargata”: Fedez festeggia il compleanno a Disneyland con Giulia Honegger e i figli Leone e Vittoria

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Antonella Clerici, il Capodanno alternativo (e al caldo) della conduttrice: le foto; Sinner, la vacanza di Natale sulla neve insieme a Laila Hasanovic: relax e selfie sugli sci; Ilary Blasi in vacanza con Tamara Pisnoli (con Muller e Mezzaroma): le ex di Francesco Totti e Daniele De Rossi ballano a Cortina tra...; Antonella Clerici in luna di miele: prove tecniche di nuova vita con Vittorio.

antonella clerici eccezionale vacanzaAntonella Clerici e Vittorio Garrone innamoratissimi a Zanzibar: “Angoli di cielo” - Antonella Clerici e Vittorio Garrone proseguono la loro meravigliosa vacanza a Zanzibar, più innamorati che mai ... ultimenotizieflash.com

antonella clerici eccezionale vacanzaAntonella Clerici a Zanzibar: E’ sempre mezzogiorno registrato? - Antonella Clerici è in vacanza a Zanzibar ma oggi E' sempre mezzogiorno va in onda lo stesso. ultimenotizieflash.com

antonella clerici eccezionale vacanzaAntonella Clerici, fuga di Capodanno in un hotel da sogno: il costo è impressionante - Antonella Clerici inizia il 2026 con una "fuga" tropicale all'insegna del lusso e del relax: Capodanno in un resort esclusivo, ecco il costo. donnaglamour.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.