Antonella Clerici l' eccezionale vacanza con tutta la famiglia allargata | Per Maelle i figli di Vittorio sono fratelli
Antonella Clerici condivide un momento speciale trascorso in famiglia durante le vacanze, sottolineando il senso di unione tra i figli di Vittorio e Maelle. Nel tracciare un bilancio del 2025, la conduttrice si mostra soddisfatta degli eventi passati e guarda al nuovo anno con ottimismo, affrontando le sfide con serenità e rinnovato entusiasmo.
Antonella Clerici traccia un bilancio positivo del 2025 appena concluso, e ancor più ottimista si racconta per questo nuovo anno appena iniziato. "Del 2025 mi tengo strette le soddisfazioni del lavoro", racconta la conduttrice nell'intervista rilasciata al settimanale Gente, con un particolare. 🔗 Leggi su Today.it
