ANM terminali in manutenzione impossibile rinnovare i permessi di sosta | in migliaia a rischio multe
Attualmente, il portale dell’Azienda napoletana di mobilità è in manutenzione programmata, impedendo il rinnovo dei permessi di sosta presso gli ANM. Per chi ne necessita, questa interruzione può comportare il rischio di sanzioni. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di pianificare di conseguenza le operazioni di rinnovo, in attesa che i servizi siano ripristinati.
Il messaggio che da qualche giorno compare a chi visita il portale dell'Azienda napoletana di mobilità recita “Manutenzione programmata, ci scusiamo per eventuali disagi e vi ringraziamo per la comprensione”. “Dal 1 gennaio, a causa del blocco totale dei servizi ANM, non è possibile rinnovare né. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
