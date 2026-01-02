ANM terminali in manutenzione impossibile rinnovare i permessi di sosta | in migliaia a rischio multe

Attualmente, il portale dell’Azienda napoletana di mobilità è in manutenzione programmata, impedendo il rinnovo dei permessi di sosta presso gli ANM. Per chi ne necessita, questa interruzione può comportare il rischio di sanzioni. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di pianificare di conseguenza le operazioni di rinnovo, in attesa che i servizi siano ripristinati.

